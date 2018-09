Stern maakt doorstart met vestigingen Koops

Volgens Stern is overeenstemming bereikt met de curator en enkele auto-importeurs over de doorstart. Verder werd overeenstemming bereikt over de koop van alle met de vijf vestigingen van Koops Furness verbonden activa door het bedrijf. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleende eerder deze week ontheffing voor die transactie en de doorstart, aldus Stern.

Autobedrijf Koops Furness ging in augustus failliet. Koops Furness was een van de grootste autodealers in Nederland, met onder meer de merken Fiat, Alfa Romeo, Ford, Land Rover, Volvo en Nissan. Het bedrijf telde bijna 1200 medewerkers. Vorige maand werd nog gemeld dat vier Volvo-vestigingen van Koops Furness een doorstart maken onder een nieuwe eigenaar.

Koops Furness had vestigingen in Nieuwegein, Huizen, Amersfoort, Utrecht-Noord en Zeist. De vestigingen in Amersfoort en Utrecht-Noord zullen een doorstart maken, aldus Stern. Stern maakte geen financiële details over de doorstart en de koop van de activa van Koops Furness bekend.