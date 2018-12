Lorde zet nieuwe single online

Op haar Tumblr schrijft Lorde dat ze de afgelopen maanden, tijdens haar tournee door de Verenigde Staten, hard aan de muziek voor de film gewerkt heeft. "Deze song, Yellow Flicker Beat, is mijn eerste bijdrage aan een soundtrack waarvan ik hoop dat jullie hem mooi gaan vinden. Ik heb geprobeerd in het hoofd van Katniss te kruipen", zegt de zangeres, verwijzend naar het door Jennifer Lawrence gespeelde belangrijkste karakter in de film.

Lorde brak vorig jaar op 16-jarige leeftijd wereldwijd door met het popalbum Pure Heroine. Het nummer Royals werd een internationale hit en haalde ook in ons land de vierde plaats van de top 40. In mei van dit jaar trad ze voor het eerst in Nederland op, in het Utrechtse TivoliVredenburg.