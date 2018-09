Kwart miljoen Mercedessen uit Hongarije

Japan

Auto nummer 250.000 betreft een CLA 45 AMG met als bestemming Japan. Van de CLA heeft Mercedes-Benz sinds de lancering in april vorig jaar al meer dan 100.000 exemplaren wereldwijd verkocht. Met name in de Verenigde Staten is het een populair model.

CLA Shooting Brake

De fabriek is sinds maart 2012 in bedrijf. Sinds de opening draait de productiefaciliteit op volle toeren. In het begin produceerde Mercedes-Benz er alleen de B-Klasse, maar in januari 2013 werd de CLA toegevoegd aan het productieproces. In 2015 komt daar nog de CLA Shooting Brake bij. In de fabriek zijn meer dan 3.400 mensen werkzaam. De productiecapaciteit op jaarbasis ligt op iets maar dan 100.000 exemplaren.