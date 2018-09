Nu in de winkel: Autovisie nummer 20

Een greep uit de verhalen:

- Reportage: McLaren P1 vs. Porsche 918 Spyder. Eindelijk is daar dan de confrontatie tussen de McLaren P1 en de Porsche 918 SPyder. Welke hypercar zal als winnaar uit de strijd komen?

- Winterbandentest: De weersomstandigheden geven er nog geen aanleiding toe, maar Autovisie test vast de nieuwste winterbanden zodat u weet welk merk u de komende winter moet monteren.

- In detail: De Mercedes-Benz AMG GT. Na de SLR en de SLS meldt Mercedes zich met de GT opnieuw in de sportwagenarena. Hij wordt echter een stuk goedkoper dan die twee en heeft zijn vizier strak op de Porsche 911 gericht staan.

- Jeep Renegade: Jeep wil nieuw terrein veroveren en dat ligt niet in bos en duin, maar rond de zandbak en het schoolplein. De Renegade moet daar knokken om een plaats, de frontlinie van dit segment ligt naast de stoeprand.

- Voor hetzelfde geld: Wanneer u kunt kiezen tussen een nieuwe Jaguar F-Type en een gebruikte Aston Martin V8 Vantage bent u een gelukkig mens. Waarbij in de ene auto echter ook steeds een stil verlangen blijft sluimeren naar die andere sportmachine.

- Triotest: Is een achterin geplaatste motor de troef waarmee de Renault Twingo een grote sprong voorwaarts kan maken? Of bewijzen de Seat Mii en Hyundai i10 dat daarmee slechts het wiel opnieuw is uitgevonden?

- De Rit: Paul Nieuwenhuis. Een academische medewerker in het regenachtige Wales, dat moet wel een 'nerd' zijn. De multinationaal getrainde Nederlander Paul Nieuwenhuis geniet echter van alles dat met mobiliteit te maken heeft, want er stromen liters benzine door zijn aderen. En hij heeft een ongelooflijke kennis van de autowereld.

- Reportage: Mercedes-Benz heeft veel méér klassiekers dan louter de auto's die er in het fraaie museum in Stuttgart staan. We liepen eens door de opslagloosen van het Duitse merk, oftewel een rondje 'Heilige Hallen'.

- Koopwijzer: Cadillac CTS. Een Amerikaan met Europese manieren. Hij is exclusief en onderscheidend, maar is het ook een goede koop?

Dat en veel meer staat nu in Autovisie 20!

