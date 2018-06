Renault kan meer tweekleurige Capturs bouwen

Lakstraat

Renault kampt voor de Captur met een hogere vraag dan het auto's kan bouwen. Om dat op te lossen was een ingrijpende aanpassing in de lakstraat noodzakelijk. De grootste bottleneck in het productieproces vormt het spuiten van de carrosserie in twee kleuren.

Verbeteringsfase

Ali Kassai, verantwoordelijk voor de compacte modellen van Renault, geeft aan dat er voor de marktintroductie van de Captur op een lager percentage two tone-versies was gerekend. "We gingen uit van een op de drie verkochte Capturs, maar dat bleek al snel een op de twee te zijn. Daarnaast lag de vraag naar de Captur in het algemeen hoger dan gepland. Eerder dit jaar hebben we de productie-organisatie bekeken en bepaald op welk vlak we efficiënter kunnen produceren. De lakstraat is in dit verhaal meegenomen. Na het eerste verbeteringsfase begin dit jaar is het proces in augustus afgerond. We kunnen nu 80% van de verkochte Capturs in twee kleuren spuiten zonder dat dat een drastisch effect op de productiestroom heeft. Ten opzichte van de marktvraag heeft Renault nu meer marge in de lakstraat."