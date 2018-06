Emma Watson geïntimideerd door Russell Crowe

"Ik was in het begin enorm geïntimideerd door Russell, maar hij was heel zorgzaam", onthult ze aan Veronica Magazine.

De jonge Emma Watson vindt dat zij en de Gladiator-acteur nogal wat gemeen hebben. "Hij is zijn carriére ook heel vroeg begonnen, dus hij weet hoe het is om een jonge acteur te zijn. Hij nam alle kinderen op de set onder zijn hoede."

Watson tekende als 9-jarige voor de Harry Potter-filmreeks.