Designfeature

Dagrijverlichting levert lang niet dezelfde hoeveelheid licht als de dimlichten. En aangezien er achter geen lampen branden, is het niet heel veilig. Het is eerder een designfeature, dan een systeem dat de zichtbaarheid van de auto op het wegdek vergroot. Met name tijdens de schemering of bij fel zonlicht zijn auto’s met alleen ingeschakelde dagrijverlichting slechter zichtbaar dan een auto met dimlicht ingeschakeld. En dat levert gevaarlijke situaties op.

Tunnel

Het komt steeds vaker voor dat mensen zonder dimlicht rijden, zelfs als de avond al begonnen is. Ook in tunnels, waar het verplicht is om dimlicht te voeren, wordt vaak vergeten om deze aan te zetten. Na het inschakelen van de dimlichten gaan de echte koplampen pas branden. Ook de achterlichten worden dan ingeschakeld. Uiteraard is het een ander verhaal voor een auto met automatische verlichting. Zo'n lichtsysteem reageert zelf op hoe donker het buiten is en schakelt zelf de dimlichten in. Maar lang niet alle auto's hebben zo'n systeem.

Jouw ervaringen?

Wat zijn jouw ervaringen met automobilisten die alleen dagrijverlichting voeren als de zon al aan de horizon is verdwenen? Moet dimlicht standaard worden gevoerd of is dat in jouw ogen niet nodig? Laat het weten in de reacties!

De stelling: ‘Auto’s moeten verplicht altijd dimlicht voeren’