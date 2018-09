Snellere Renault Twingo in overweging

Géén RS

Indien het model groen licht krijgt, gaat de auto sowieso geen RS heten. De autobouwer liet eerder al aan Autovisie doorschemeren dat er van de huidige generatie Twingo geen RS-uitmonstering wordt ontwikkeld. De investeringskosten in het model zijn dermate hoog, dat Renault geen goede business case kan ontwikkelen. Bovendien is de markt van een uiterst potente Twingo erg klein, waardoor de autobouwer geen hoge verkoopcijfers kan halen.

Turbomotor

Renault ziet wel kansen in een iets sportievere Twingo, maar niet zo hardcore als een RS. Volgens Ratti is de grootste uitdaging om voldoende vermogen te halen uit de driecilindermotoren van de Twingo. De instapper van het model heeft een 1,0 liter driepitter met 70 pk, gevolgd door een 90 pk sterke 0,9 liter driecilinder turbomotor. Een grotere viercilinder monteren is volgens Renault niet mogelijk, aangezien daar in de motorruimte achterin geen plaats is.

Brabus

Daarmee lijkt het voor de hand te liggen dat Renault enkele modificaties kan doorvoeren aan de 90 pk sterke driepitter om tot meer vermogen te komen. Brabus zal hetzelfde doen bij de snellere versies van de Smart ForTwo en ForFour. Renault kan mogelijk die krachtbron lenen en gebruiken voor een snellere Twingo.