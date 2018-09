Skoda toont dashboard nieuwe Fabia

Het beeldscherm in het middenconsole springt meteen in het oog. Skoda heeft daar heel slim het MirrorLink-logo geplaatst om aandacht te vragen voor dit nieuwe systeem, waarbij apps van de smartphone op het beeldscherm in de auto getoond worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de navigatie en muziek van de telefoon.

Ruimte

De nieuwe Fabia is 8 millimeter korter dan zijn voorganger, maar de lengte van het interieur is juist met 8 millimeter gegroeid. De inzittenden hebben dus geen ruimte ingeleverd. De bagageruimte heeft een inhoud van 330 liter, die kan groeien naar 1.150 liter als de achterbank is neergeklapt.

Introductie

De marktintroductie van de nieuwe Fabia zal eind 2014, begin 2015 plaatsvinden, zo liet de woordvoerster van Skoda eerder al aan ons weten.