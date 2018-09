Strandfestival Zand trekt 30.000 bezoekers

Het is voor het eerst dat het evenement 2 dagen duurt. Ook is het terrein flink veranderd, met een hoofdpodium op het water. Verder is de eigen camping uitgebreid. In totaal hebben 1500 mensen er overnacht.

Optredens waren en zijn er van onder meer Racoon, Ilse DeLange, VanVelzen, The Opposites en Miss Montreal. Guus Meeuwis sluit het festival af.

Volgend jaar is Zand er weer, op zaterdag 22 augustus.