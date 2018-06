Infiniti heeft conceptcar in petto

Volgens Infiniti is het een auto voor in de verre toekomst, maar wil nog niet meer details verklappen. De grille op de teaser is in ieder geval niet van de op stapel staande Q30.

QX30 en Q30

Infiniti presenteert de Q30 waarschijnlijk op de Autosalon van Genève in 2015. De auto maakt gebruik van het het MFA-platform van Mercedes, waarop ook de Mercedes A-, CLA en GLA-Klasse gebouwd worden. Infiniti gaat kort na de Q30 ook meteen de QX30 uitbrengen, een auto die moet gaan concurreren met de GLA. Hij gaat gebouwd worden in het Britse Sunderland.