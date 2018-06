Oeuvreprijs voor Diane Keaton

Dat heeft het Zwitserse festival bekendgemaakt.

De tiende editie van het filmfestival vindt van 25 september tot en met 5 oktober plaats in Zürich. Diane Keaton zal de oeuvreprijs op 1 oktober in ontvangst nemen.

"Diane Keaton is een gevestigd auteur, regisseur, fotograaf, producent en Oscarwinnende actrice", aldus de organisatie.

De 68-jarige actrice zal ook op het festival te zien zijn in de film And So it Goes. Keaton speelde onder meer in Annie Hall, The First Wives Club en The Godfather-trilogie.

Het filmfestival reikt De Golden Icon Award voor de zevende keer uit.