Unieke Bugatti "One of One" gepresenteerd

Klassieke kleurstelling

De Veyron is inmiddels in tientallen verschillende speciale uitvoeringen verkocht. Voor deze klant was dat niet uniek genoeg. Zin auto moest een kleurstelling krijgen die Bugatti ook al gebruikte op de Type 41 Royale, de Type 55 en de Type 44. Die laatste auto werd ook gebruikt voor de presenatie van deze zwart met gele "One of One".

200 uur

De auto is helemaal samengesteld met de klant en dat is direct terug te zien in de grille. De standaard grille heeft plaatsgemaakt voor een grille met de initialen van de nieuwe eigenaar: PL. Alleen met het maken hiervan is Bugatti al 200 uur bezig geweest. In het interieur zitten ook een aantal unieke details: er is een geel silhouet van de Veyron in de portieren gemaakt en tussen de stoelen staat een gele Type 35 afgebeeld. Ook staat er enkele keren "One of One" in het interieur, om aan te geven hoe uniek de auto van de klant uit Singapore is. Zijn sleutels kreeg hij uit de handen van Bugatti-CEO Wolfgang Dürheimer.