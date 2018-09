Daniel Radcliffe: 'Zesde Harry Potter eentonig'

De kritische Daniel vindt het lastig om naar zichzelf te kijken op het witte doek, maar dwingt zichzelf de films uit te zitten. ''Het is moeilijk om Harry Potter and the Half-Blood Prince te zien, omdat ik daarin niet erg goed ben. Ik heb er een hekel aan'', bekent Radcliffe tegenover Daily Mail.

De 25-jarige Daniel noemt zijn acteerwerk in het zesde deel van de Harry Potter-reeks 'eentonig' en 'zelfingenomen'. ''En wat ik probeerde te doen komt helemaal niet over.'' Gelukkig is Radcliffe niet ontevreden over alle films. ''Mijn beste film is de vijfde (Order of the Phoenix), omdat ik daarin vooruitgang zie.''

Van schrijfster J.K. Rowling heeft de acteur nooit kritiek gekregen. ''Voor zover ik weet was ze altijd erg tevreden over de manier waarop ik hem speelde, maar het is mijn taak om kritisch te zijn'', besluit Radcliffe.