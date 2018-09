Filmrecensie| Lucy

De actrice speelt een Amerikaanse studente in Taipei, die tegen haar wil als drugskoerierster wordt ingezet. Als een aanzienlijk deel van de smokkelwaar per ongeluk in haar bloedbaan belandt, ontketent het experimentele middel daar een revolutie op celniveau. De benutting van haar hersencapaciteit gaat hierdoor met sprongen vooruit, maar intussen dreigt Lucy ook op te branden. Alleen nóg meer drugs kunnen uitkomst bieden en dus stelt zij alles in het werk om daaraan te komen. Wat haar in botsing brengt met de megalomane drugscrimineel (Min-sik Choi) die haar eerder voor zijn karretje spande.

Johansson schittert als ongenaakbare supervrouw in opgepompte actiescènes, inclusief schietpartijen en een spectaculaire achtervolging door Parijs. Morgan Freeman verschaft intussen als professor pseudowetenschappelijke achtergrondinformatie. De regisseur heeft er duidelijk lol in om die twee elementen ook in beeld met elkaar te verbinden, maar wordt nergens pretentieus en blijft knipogen, bijvoorbeeld naar Kubricks 2001: A space odyssey. En hoewel Bessons film tegen het einde van de rails loopt, is zijn *pulpfictie* minstens tot die tijd uiterst vermakelijk.