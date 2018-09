VIDEO: Zelfrijdende auto komt voor sommigen te vroeg

Luchtkanon

De video is opgenomen in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Leuk detail is dat voor het kantelen van de truck gebruik werd gemaakt van een speciale schans. In de truck werd een luchtkanon geïnstalleerd om zo de gekleurde ballen vanuit de laadruimte van de truck in één keer de straat op te knallen…

Klik hier indien de video niet zichtbaar is.