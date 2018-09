Audi stopt met multitronic-cvt

Audi-engineer Ralph Riegger bevestigt dat tegenover het Australische Motoring. De bak bevindt zich in voorwielaangedreven versies van de A4, A5, A6 en A7. Bij de nieuwe presentatie nieuwe versies van deze modellen zal de multitronic uit het assortiment verdwijnen en neemt een geëvolueerde versie van de DSG-automaat zijn plaats in. Dit gebeurde onlangs al bij de facelift van de A7.

Problemen

De in 2000 gepresenteerde CVT-versnellingsbak was niet zonder problemen. Eigenaren berichten op fora veel over problemen met de bak, voornamelijk in Audi's van voor 2004. Vorig jaar resulteerde een groepsvordering bij de Amerikaanse rechter erin dat Audi werd verplicht dat het de kosten van een dergelijke versnellingsbak zou vergoeden als dat binnen de eerste tien jaar na aankoop nodig is.