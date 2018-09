'Musical Tupac stopte door ras'

Afgelopen zondag viel het doek na slechts zes weken definitief voor Holler If Ya Hear Me. Saul denkt dat het cancellen vooral te maken heeft met de rassenkwestie die volgens hem nog altijd leeft in de Verenigde Staten.

"Ik denk niet dat critici beseffen dat ze inspelen op iets wat dieper ligt dan hoe het je laat voelen", vertelt hij aan Rolling Stone. Op de musical kwamen gemengde reacties. Zo werd het stuk in een recensie van de Amerikaanse magazine Variety omschreven als ‘voorspelbaar en klungelig’.

"Dat ding dat Harry Belafonte (Amerikaans zanger/acteur, red.) tegen me zei doen hij de musical had gezien: 'je neemt een Afrocentrisch toneelstuk en plaatst het op een Eurocentrisch podium. De problemen waar je mee te maken krijgt zijn groter dan je denkt."

Volgens Saul had producer Eric Gold al voorspeld dat de musical geen lang leven zou zijn beschoren op Broadway. "Als je iets fris en nieuws probeert, dan krijg je te maken met obstakels, en ik beloof je dat dit verhaal nog niet voorbij is."