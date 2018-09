Porsche rondt investering in R&D af

Het enorme geldbedrag is gestoken in een windtunnel, design studio en de afdeling elektronica, waarbij het gros van Porsches euromunten naar de windtunnel vloeiden.

Porsche spreekt met trots over de investering en benadrukt dat het bedrijf de enige ter wereld is waar alle R&D-activiteiten op één terrein zijn gevestigd.

Oudheid

Het R&D-center in Weissach bestaat al sinds 1971, al ligt de testbaan er al sinds 1962. Vandaag de dag werken er 6000 mensen, waarvan er 4500 op de loonlijst van Porsche staan en 1500 bij externe partijen. De autobouwer maakt zijn auto's in Stuttgart, Leipzig en Osnabrück, waarvan laatstgenoemde faciliteit van Volkswagen is.