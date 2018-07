Bentley twijfelt over marktpositie dieselmotor

Ingenieur Paul Jones, productdirecteur bij Bentley, wenst absoluut niet te bevestigen dat de nieuw ontwikkelde V10 TDI ook in een van 'zijn' producten komt. Hetgeen wel voor de hand liggend is. De tijd dat Bentley alleen eigen motoren gebruikt, ligt ver achter ons. De V8 als ook de W12 in de GT en de Flying Spur zijn hartstikke Duits, hoewel de W12 in Engeland wordt gebouwd.

Positie

De 544 pk en 1000 Nm sterke 5,0-liter tiencilinder zou mooi passen tussen de V8 en V10. Hoewel daar gelijktijdig de uitdaging zit volgens Bentley. Niet het pasklaar maken van het blok, maar de positie binnen de productlijn, daar weet bentley zich momenteel geen raad mee. Een van de manieren om dit op te lossen, is door de motor geen imago te geven als super efficiënt, maar door vooral de enorme actieradius en de grote hoeveelheid beschikbare trekkracht als ankerpunten te benadrukken. ''De Bentley-rijder is niet bijster geïnteresseerd in efficiëntie. Kracht en reikwijdte zijn zaken die kunnen overtuigen,'' aldus Jones.

China

De Engelse productbaas vertelt dat de dieselversies waarschijnlijk niet geleverd zal worden in Amerika en in China. ''Twee uiterst belangrijke markten voor Bentley. Maar niemand zit daar op dieselauto's te wachten, laat staan Bentley's met een zelfontbrander. Vergeet niet dat de dieselpomp, bij een Amerikaans tankstation, gelegen is bij de hoek waar de vrachtwagens tanken en staan. Om daar uit je Bentley te stappen, en je mooie leren schoenen in een plas olie te zetten, dat gaat natuurlijk niet…''