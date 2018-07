Groeten van Max maakt uitzending over ramp

Vanwege de vliegtuigramp is de uitzending aangepast. Harry Crielaars, directeur van Slachtofferhulp Nederland, is een van de aanwezigen. Ook is er een portret van nabestaanden van slachtoffers van de crash en wordt met direct betrokken gepraat over de vliegtuigcrash in Tripoli, 4 jaar terug.

Groeten van Max is vanaf 20.33 uur te zien op Nederland 1.