Nieuwe Filipijnse sportwagen gepresenteerd

Carbon

De auto is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de 21-jarige engineeringstudent Kevin Factor en Brendan Aurelio, eigenaar van vezelfabrikant Pacita Fibertech. Samen hebben ze Factor Aurelio Automobile (FAA) opgericht. Het eerste model is een tweezits sportwagen gebouwd op een in eigen huis ontwikkeld buizenframe. Om het gewicht te drukken maken de twee heren gebruik van bodypanelen gemaakt van carbon en met vezels versterkt kunststof. Instappen doe je door de vleugeldeuren te openen. Rollen doet de Aurelio op 18 inch Rota-wielen.

Twee motoren

Tot nu toe zijn er twee auto’s gebouwd. Eentje heeft een Mitsubishi 4G63T 2,0 liter turbomotor, de andere een Honda B16A DOHC V-Tec. Over de prestaties van de tweezitter heeft FAA nog niets gecommuniceerd.