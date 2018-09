Speelse uitstapjes op Extrema Outdoor

Nou is de locatie van dit oeroude dancefestival (vandaag alweer de 19e jaargang!) al één groot pluspunt. Langs de stranden van het recreatiemeer bij Aquabest, om de hoek bij Eindhoven, staan talloze podia, tentjes en chill area's -ideaal zolang de zon tenminste schijnt. En dat doet ie vanmiddag, tijd en ruimte genoeg voor een dansje in het zand.Extrema is op deze manier één van Nederlands populairste dancefestivals geworden, ongeveer alle grote dj's hebben hier weleens opgetreden. Maar het publiek (naar verwachting zo'n 25 tot 30.000) krijgt vandaag ook andere dingen voorgeschoteld; gekke houten kunstwerken duiken op tussen de podia, er zijn spelletjes op luchtkussens, je kunt je laten schminken of gehaakte beestjes kopen.Natuurlijk, elk festival heeft tegenwoordig zulke uitstapjes. Zo gek is het niet meer om in een zitzak aan een waterpijp te lurken terwijl je verderop dj Laidback Luke een stevige set op het hoofdpodium hoort weggeven -op Extrema is het ook normaal geworden.Maar deze 19e editie trekt het die aanpak nog wat verder door. De invloed van Solar Weekend, dat andere (meer kunstzinnige en met spelletjes gevulde) festival van dezelfde organisatie, is duidelijk. Zo is er een gezellige carribean bar aan de waterkant, met plastic palmen en hangmatten, waar lekkere discodeuntjes worden gedraaid en je op skippyballen een soort hockeyspel kunt doen. Ernaast staat een tentje waar je een donatie aan ontwikkelingswerk kunt doen -best nobel op een plek als deze.Maar dit gaat verder. Er is ook het Summer Labb, een flinke area waar allerlei duurzame projecten en nieuwe technologische snufjes worden gepresenteerd. Van DNA-test en ontspanningsoefening met speciale brainwave-apparatuur tot kook workshops met groente die is afgekeurd voor verkoop.Ja, Extrema lijkt haar bezoekers meer dan alleen feest te willen geven. Al is het vanmiddag nog steeds het drukst bij de grote podia, waar dj's als Bakermat, La Fuente, The Subs en Erol Alkan al snel voor de eerste climaxen zorgen. Het ware feest barst later vandaag los wanneer de grote namen de podia betreden, een verslag hiervan volgt nog.

