Mercedes-Benz onthult gegevens S500 Plug-in

Specificaties

Toen Mercedes-Benz de S500 Plug-in Hybrid aankondigde verwachtte het merk dat hij 3,0 liter per 100 kilometer zou gaan verbruiken. Vandaag onthult Mercedes de specificaties die de productiewagen moet gaan krijgen. Hij wordt nog een stukje zuiniger. De 2.140 kg sedan (200 kg zwaarder door elektromotor en accu's) moet gemiddeld 2,8 liter benzine per 100 kilometer gaan verbruiken. Genoeg voor een uitstoot van 65 gram C02 per kilometer en dus in ons land 14% zakelijke bijtelling.

Snel

De S500 heeft een 3,0 liter V6 met 333 pk en 480 Nm. Daarnaast heeft hij een elektromotor die 116 pk en 340 Nm levert. Gecombineerd levert dat volgens Mercedes een vermogen op van 436 pk en 650 Nm. Genoeg voor een sprint naar 100 km/h van 5,2 seconden. Eerder dacht Mercedes dat hij het in 5,5 seconden zou doen. Zuiniger en sneller dus. Ook de range die de auto elektrisch kan rijden is groter geworden: niet 30, maar 33 kilometer moet hij nu volledig elektrisch kunnen rijden.

In oktober wordt hij op de autoshow van Parijs getoond. Niet lang daarna moet het hybride slagschip ook in de showroom staan.

