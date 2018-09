Ford toont koplamp laatste Falcon

2016

Heel veel meer dan een facelift wordt het niet voor de Ford Falcon. Ford stopt namelijk eind 2016 met het bouwen van auto's in Australië. Dat betekent het einde van de Falcon, een sedan die in het land boven de Mondeo gepositioneerd is. Het model wordt alleen in Australië en Nieuw-Zeeland verkocht en moet vervangen worden door een model dat over de hele wereld verkocht wordt. Waarschijnlijk door de Fusion.

Nieuwe neus

We leren niet veel van de foto die Ford heeft vrijgegeven, al laat hij wel zien dat de Falcon meer het nieuwe familiegezicht moet gaan krijgen. Ook de Territory, een SUV op basis van de Falcon, moet de nieuwe neus gaan krijgen.

FPV

Op dit moment wordt de Falcon geleverd met een 2,0 liter viercilinder met 240 pk, een 4,0 liter in-lijn zescilinder met 265 pk, dezelfde 4,0 liter zescilinder, maar dan met turbo met 362 pk. Daarnaast maakt Ford Performance Vehicles (FPV) de GT, een versie met 5,0 liter met 450 pk. Aan dit motorenaanbod verandert waarschijnlijk weinig met de facelift.