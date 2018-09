Toekomstige motoren Jaguar Land Rover stuk lichter

-80 kg

De productie van de nieuwe motoren zal vanaf begin 2015 plaats gaan vinden in het Engelse Wolverhampton. Ze zijn compleet zelfstandig ontwikkeld door Jaguar Land Rover. De merken komen dat jaar allebei met een nieuw model. Jaguar met de XE, een compacte sedan die onder de XF in het gamma komt en Land Rover komt met de Discovery Sport, de opvolger van de Freelander 2. Allebei de auto's moeten behoorlijk licht worden en daar spelen de nieuwe motoren een grote rol in. In het meest extreme geval weegt de nieuwe motor 80 kg minder dan de motor die momenteel gebruikt wordt. Of de motor ook meteen bij lancering van de Discovery Sport beschikbaar is, is overigens nog maar de vraag.

Modulair

De motoren zijn te gebruiken met vier- en achterwielaandrijving en zijn klaar voor hybride systemen. Ook moeten ze werken met handgeschakelde en automatische versnellingsbakken. De blokken hebben dezelfde boring, slag, afstand tussen cylinders en dezelfde cylinderinhoud van 500cc. De eerste motor is een 2,0 liter viercilinder dieselmotor, de AJ200D. Iets later moet een 2,0 liter benzinemotor uitkomen. Motoren met een grotere of kleinere inhoud zijn op een later moment eenvoudig te maken volgens Jaguar Land Rover.