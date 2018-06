Dacia stuwt verkopen Renault

De populaire Dacia's zorgden met name in Europa voor zwarte cijfers. De verkoop van het merk steeg met bijna een kwart en zorgden er daarmee voor dat de totale verkopen van Renault in Europa met 18 procent toenamen. Tegenover de groei op de Europese markt kwamen negatieve berichten uit 'zwakkere automarkten', als Rusland, Argentinië en Algerije, waar de verkopen daalden. Om niet alleen afhankelijk te zijn van de Europese markt wil Renault zijn positie in opkomende markten versterken.

De autofabrikant maakt eind juli de cijfers over het eerste halfjaar bekend.