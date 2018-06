BMW bouwt Mexicaanse autofabriek voor $1 miljard

Dat meldt Bloomberg op basis van bronnen bij de gesprekken. De fabriek komt in San Luis Potosí, 400 kilometer ten noordwesten van Mexico City.

Het is zijn tweede fabriek in Noord-Amerika en zal per jaar 150.000 auto's maken. BMW wil daarmee de achterstand in de regio op Mercedes en Audi inlopen. De productie begint volgens Bloomberg in 2019.