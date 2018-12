Honda roept meer dan 2 miljoen auto's terug

Het gaat onder meer om de modellen Honda Fit (bij ons de Jazz) en de Nissan Cube. De airbags zijn van de Japanse leverancier Takata. Eerder deze maand liet Toyota om hetzelfde probleem ook al bijna 2,3 miljoen auto's opnieuw controleren. Vorig jaar werden hierom wereldwijd eveneens miljoenen auto's teruggeroepen door autofabrikanten, onder meer ruim 1,1 miljoen door Honda.

Door een probleem met een onderdeel in de airbag aan de passagierszijde kan die bij een aanrijding niet optimaal functioneren, werd toen gemeld. Ook kan de airbag scheuren.

Een woordvoerder van Nissan Nederland laat weten dat de nieuwe terugroepactie van Nissan alleen auto's in Japan betreft. Het is nog niet bekend of er in ons land Honda's terug naar de dealer moeten.