Deze agressieve Beetle heeft ruim 550 pk

Het is niet allemaal uiterlijk vertoon bij deze Beetle, want onderhuids beschikt deze auto over een serieuze krachtbron. Een 1.6 viercilinder met turbocharger en intercooler zorgt voor een indrukwekkend vermogen van 551 pk. Deze krachten worden via een zestraps sequentiële transmissie naar alle vier de wielen geleid. Hierdoor knalt dit snelle racebeest in 2,1 seconden van 0 naar 60 mph (96 km/h). Gelimiteerd slipdifferentiëlen voor en achter zorgen voor een optimale plaatsing van de trekkracht op het circuit.

Foust & Speed

De bekende rallycrosscoureurs Tanner Foust en Scott Speed zullen deze Beetle gaan gebruiken. Het racemonster zal zijn debuut beleven tijdens het Red Bull Global Rallycross kampioenschap, waar de heren nu al met een aangepaste Volkswagen Polo rijden.