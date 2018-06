Filmrecensie| We are what we are

Met We are what we are steekt Jim Mickle de Mexicaanse kannibalenhorror Somos lo que hay uit 2010 in een nieuw jasje. De regisseur weet een fijn, beklemmend sfeertje op te roepen waarin hij zijn personages aanvankelijk intrigerend uitwerkt. Helaas kleurt Mickle te netjes binnen de lijnen van het horrorgenre waardoor grote verrassingen uitblijven en clichés welig tieren. Een mysterieus, religieus boek, duistere familierituelen, gejammer vanonder een kelderluik, elektriciteit die uitvalt: we hebben het allemaal al eens eerder gezien.

Eric le Duc