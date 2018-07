Elektrische Kia Soul maakt zich op voor export

Tweede helft

De eerste auto's van de Koreaanse productielijn komen meteen naar Europa, ergens in de tweede helft van dit jaar. Jaarlijks moeten er 5.000 stuks in de fabriek in Gwangju in elkaar worden gezet. Het is de eerste elektrische Kia die vooral voor de exportmarkten is bedoeld.

212 km

De auto krijgt een officiële range van 212 km, net wat meer dan bijvoorbeeld een Nissan Leaf die - officieel - na 199 km niet meer verder wil. In de praktijk hangt het natuurlijk allemaal af van de weersomstandigheden en rijstijl. Hij heeft een accupakket van 27 kWh, weer net iets groter dan die van de Leaf, die 24 kWh heeft. Verklaart meteen het verschil in range. De Kia heeft een 110 pk sterke elektromotor met een koppel van 285 Nm. Een sprintje naar de 100 duurt zo'n 11,2 seconden. De topsnelheid is 145 km/h.

