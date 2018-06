En opnieuw zie je elk jaar aan het einde van de dag roodverbrande en prettig aangeschoten muziekliefhebbers, die alle waarschuwingen in de wind hebben geslagen. Dat hoort er ook wel een beetje bij, al zal Jan het vast niet leuk vinden dat we dit zeggen.

Als mijn broer en ik vroeger vanaf het ouderlijk huis in Limburg afreisden naar Landgraaf, riep moeder vanuit de deuropening ’en gedraag jullie’. Waarop in koor het antwoord kwam: ’Gedragen moeten we ons thuis al’. Diezelfde moeder dwong bij thuiskomst haar roodverbrande, naar zweet, vuur en drank stinkende tienerzonen zich op de stoep uit te kleden. Die kleren stak ze nog net niet in de fik en wij werden de douche ingejaagd. En het jaar erna stond ze weer in de deuropening ’gedraag jullie’ te roepen. Tegen beter weten in.

Verstand komt met de jaren en daarom vanaf deze plek aan alle Pinkpopgangers: draag een petje, smeer je goed in, voorzichtig met alcohol en drink voldoende water, het is gratis.

En gedraag jullie.