Hier vind je de tanklocaties van aardgas en elektrische oplaadpunten voor Frankrijk. Net als België is Frankrijk is niet zo gortig met CNG-tankstations. Parijs heeft er een paar, verder heeft een aantal grote steden richting het zuiden er een, maar het is zoeken geblazen. Het laadpaalnetwerk is uitgebreider, maar verwacht ze niet en masse langs de snelweg.