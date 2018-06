Filmrecensie| Night Moves

Zelf zien ze het als een nobele daad, maar in feite zijn de hoofdpersonen in Night moves niets meer dan terroristen. Dat geeft deze film een intrigerend randje. Cineaste Kelly Reichardt probeert geen begrip te kweken voor deze mensen, maar concentreert zich op de drukkende vertwijfeling die gepaard gaat met de aanslag. In aanloop er naartoe, en vooral als de klus eenmaal is geklaard. Terwijl de film in een rustig tempo doorkabbelt, groeien de paranoia en het schuldgevoel bij de drie activisten. Was dit het allemaal wel waard?

Bittere ironie en momenten van benauwende spanning wisselen elkaar af in dit drama over de donkere kant van idealisme. Sterk gespeeld, met name door hoofdrolspeler Jesse Eisenberg.