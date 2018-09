Tienduizenden festivalgangers naar Nijmegen

Nijmegen verwacht zaterdag tussen de 50.000 en 60.000 festivalgangers in de stad. In het Goffertpark heeft het heavymetalfeest Fortarock plaats en in een recreatiegebied aan de rand van de stad is de tiende editie van dancefestival Emporium. Het verkeer rondom de stad zal daar zaterdagmiddag naar verwachting ook hinder van ondervinden.