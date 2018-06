Great Wall mag een fabriek in Rusland bouwen

Great Wall geeft aan in eerste instantie zo'n 2,1 miljard yuan (zo'n 281 miljoen euro) te investeren. Mocht de bouw van de fabriek zijn vruchten afwerpen, dan verhoogt de autobouwer de financiële injectie in de faciliteit tot zo'n 3,2 miljard yuan ofwel 430 miljoen euro. De fabriek gaat auto's bouwen voor de Russische, Zuid-Afrikaanse en Australische markt.

Specialist

De Chinese specialist in suv's en crossover kondigde eerder dit jaar al aan de productie in Maleisië uit te breiden. Een voorgenomen plan om een fabriek in Thailand neer te zetten werd afgeblazen. De investeringen maken deel uit van een ambitieus plan om Great Wall tot een wereldmerk te maken. De autobouwer wil profiteren van de wereldwijd groeiende vraag naar suv's en crossover. In Europa is het merk in enkele landen vertegenwoordigd. Nederland hoort daar niet bij.