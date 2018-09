‘Saint Laurent’: YSL ongekuist

Gaspard Ulliel geeft YSL gestalte in de nieuwe film van regisseur Bertrand Bonello, die tijdens het productieproces rechts werd ingehaald door ‘Yves Saint Laurent’.

Deze ‘biopic’ werd al eerder dit jaar in de bioscoop uitgebracht en kreeg wél de zegen en de steun van Bergé.,,Wij waren niet uit op de goedkeuring van Pierre Bergé, maar zijn uitgesproken vijandigheid verbaasde ons”, vertelde de regisseur van ‘Saint Laurent’ tijden een persconferentie in Cannes.

Terwijl de vorige YSL-film vooral de relatie tussen de ontwerper en Bergé onder de loep nam, spelen het werk en de creativiteit van Yves Saint Laurent een veel grotere rol in Bonello’s film.

De regisseur van ‘Saint Laurent’ schildert de ontwerper daarnaast af als iemand die in een zeepbel leefde, afgescheiden van de echte wereld. Dat maakt een bijna vernietigende drang tot voelen en ervaren in YSL wakker, die hij onder meer opdoet op plaatsen waar homo’s elkaar voor anonieme seks ontmoeten.

Daarnaast zien we hoe de druk om steeds op tijd met nieuwe collecties te komen, hem verandert in een pillenslikkend wrak.De film van Bonello is minder braaf en minder traditioneel in vorm dan ‘Yves Saint Laurent’, maar husselt ook de tijdlijnen wat teveel door elkaar en wijdt soms wel erg uit, resulterend in een forse lengte van tweeënhalf uur.

De regisseur nam tijdens de persconferentie de woorden ‘minder is meer’ in zijn mond. Dat zorgde voor gegrinnik onder de aanwezigen.