Italië verbiedt winterbanden in de zomer

Elke winterband heeft een snelheidslimiet die wordt aangegeven met een letter. Banden met de letter L (120 km/h), M (130 km/h), N (140 km/h), P (150 km/h) en Q (160 km/h) zijn zomers niet meer toegestaan op de Italiaanse wegen. De banden worden hoofdzakelijk op kleinere modellen geleverd. Een van de redenen van het verbod is dat de topsnelheid hoger is dan de band volgens de codering mag.

De regeling is van kracht tussen 16 mei en 14 oktober. Wie dan toch met dergelijke banden over de Italiaanse wegen rijdt, riskeert een boete van 419 tot 1682 euro. Daarnaast kan het voertuig in beslag worden genomen, zo meldt de Duitse ADAC.