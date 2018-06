McLaren 650S profiteert van belangstelling voor P1

"Er zijn veel kleine sportwagenfabrikanten die een sportwagen bouwen en verkopen en dan weer verdwijnen. Door na de 12C direct de P1 uit te brengen, gaven we een duidelijk signaal af. Wij zijn geen eendagsvlieg. En de P1 was het perfecte model om ons visitekaartje af te geven. De hypercar zorgde voor veel rumoer rondom het merk en daardoor nam onze naamsbekendheid toe", aldus een hooggeplaatste functionaris van McLaren Automotive tegen Autovisie. "Het publiek ziet dat er wat gebeurt bij McLaren en realiseert dat het een serieuze aangelegenheid is." Niet voor niets prijkt nu de McLaren-naam op het front in plaats van het McLaren-symbool. Het moet een bijdrage leveren aan de herkenning van de merknaam.

Klantenbestand

Hoe is de belangstelling voor de 650S op dit moment? "We zien een toenemende interesse in onze producten. De levertijd voor de 650S bedraagt momenteel vijf maanden. Vergeet niet, we moeten fors investeren in klanten van andere fabrikanten. Ons klantenbestand bedraagt zo'n 3700 personen. Ferrari en Lamborghini hebben er tienduizenden. De klanten die we hebben, zijn loyaal. We zien dat ze overstappen van een Coupé naar een Spider of een versie van MSO."

Oktober

McLaren gaat er vanuit dit jaar 1.400 exemplaren van de 650S en 200 stuks van de P1 te bouwen. Afgelopen jaar verlieten zo'n 1.400 sportwagens de productiefaciliteit. Komend jaar gaat de productie fors omhoog, wanneer de sportwagenfabrikant een nieuw model in de verkoop neemt. Deze als P13 te boek staande tweezits coupé met V8-middenmotor debuteert in oktober op de Autosalon van Parijs. Deze concurrent van de Aston Martin V8 Vantage en Porsche 911 zal zo'n 40 procent goedkoper zijn dan de 650S.

Europa zakt af

Momenteel vormen de Verenigde Staten en Europa de grootste afzetmarkten voor McLaren. Azië is echter in opkomst, met dank aan de marktintroductie in China eind vorig jaar. Azië zal spoedig meer McLarens opeisen dan Europa.