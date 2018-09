Vierwielaandrijving voor topmodel BMW 2 Serie Coupé

Alleen automaat

Net als zijn achterwielaangedreven broer maakt de M235i xDrive Coupé gebruik van de 326 pk sterke zescilinder turbomotor. Voor de 0-tot-100-sprint heeft het model 4,6 tellen nodig. Daarmee is hij 0,2 seconde sneller dan de achterwielaandrijver. De M235i xDrive is altijd voorzien van een automatische achtbak. De versie met alleen aandrijving op de achterwielen is er ook met handgeschakelde zesbak.

228i

Het motorengamma van de 2 Serie Coupé wordt nog verder uitgebreid met de komst van de 228i. Deze vult het gat tussen de 220i (184 pk) en M235i (326 pk) op. De 228i maakt gebruik van een viercilinder turbomotor met 245 pk en 350 Nm. Het model heeft 5,7 tellen nodig voor het bereiken van 100 km/h.

De prijs van de M235i xDrive begint bij 62.548 euro. De 228i kost 44.500 euro. In juli start de productie.