‘Fiat 500 Plus neemt plek Punto in’

2016

De vijfdeurs hatchback komt volgens de huidige planning van Fiat in 2016 op de markt. De productie heeft plaats in het Poolse Tychy waar de 500 wordt gebouwd. De huidige Punto rolt nog in het Italiaanse Melfi van de band. Door de productie van het model in Polen onder te brengen, heeft Fiat meer productiecapaciteit voor de Jeep Renegade, het zustermodel van de Fiat 500X, beschikbaar. Zowel de 500X als de Renegade worden bumper aan bumper in Melfi geproduceerd.

Investeringen

Het onderbrengen van de productie van de 500 Plus in Polen betekent wel forse investeringen in de fabriek. Het concern trekt 784 miljoen dollar uit om onder andere de assemblagelijnen te moderniseren. In het eerste volledige productiejaar wil Fiat ongeveer 180.000 exemplaren van de 500 Plus vervaardigen.