Grote expositie Marlene Dumas in Stedelijk

Het Stedelijk geeft een overzicht van haar oeuvre vanaf de late jaren 70 tot nu. Daaronder bevinden zich de bekende portretten van Mohammed B. en Osama bin Laden, maar ook vele werken die niet eerder in Nederland te zien waren.

Dumas (1953) geldt volgens het museum als „een van de belangrijkste en invloedrijkste kunstenaars van dit moment”. Met haar werk „geeft zij nieuwe inhoud aan de betekenis die de schilderkunst kan hebben in een tijdperk gedomineerd door beeldcultuur.” Haar schilderijen en tekeningen gaan over onderwerpen als erotiek, verdriet of schaamte. Het werk van de kunstenares bevindt zich in vooraanstaande musea en privécollecties over de hele wereld.

Marlene Dumas werd geboren in Zuid-Afrika en kwam in de jaren 70 voor een studie naar Nederland. Na het voltooien van haar studie vestigde zij zich in Amsterdam, waar ze nog altijd woont en werkt. Dumas had de laatste jaren belangrijke tentoonstellingen in onder meer de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Japan en Duitsland.

De expositie in het Stedelijk, getiteld The Image as Burden, loopt tot 4 januari.