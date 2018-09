Audi wil nu wel half miljoen passeren

Meer vertegenwoordigers

Audi stelt dit jaar nieuwe vertegenwoordigers voor het merk in China aan: 500 over een periode van drie jaar. "China kent een snel groeiend aantal megacities," zegt Audi's topman Rupert Stadler. "Alleen al in Beijing, Sjanghai en Guangzhou wonen net zo veel mensen als in bijvoorbeeld heel Duitsland."

Astronomisch

Volgens Stadler neemt de vraag naar premiummodellen en SUV's sterk toe. De Chinese markt groeit dit jaar naar verwachting 8 tot 10 procent tot astronomische aantallen. Vorig jaar was de Chinese markt goed voor 21,98 miljoen auto’s, wat er weer 13,9% meer waren dan het jaar daarvoor. Audi wist in 2013 zo’n 488.000 auto's te verkopen. In het eerste kwartaal van 2014 ligt de verkoop al bijna 22% hoger.