Brabus pakt G500 Cabriolet aan

De cabriolet heeft een nieuwe voorbumper, waarbij de mistlampen en de LED-dagrijverlichting een nieuwe plek krijgen. De wielkasten lopen iets verder naar buiten en uiteraard is aan de achterzijde ook een nieuwe bumper te vinden. In het interieur zien we zwart leer, een sportstuur en enkele koolstofvezel accenten. Klanten kunnen echter bij Brabus hun auto naar smaak laten aankleden, dus ook een ander interieur is mogelijk.

Vermogen

Onder de motorkap heeft Brabus flink gesleuteld aan de 5,5 liter V8. Het vermogen stijgt hierdoor van 387 pk naar 462 paardenkrachten en het maximumkoppel gaat van 530 naar 615 Nm. De tuner laat niet weten wat de gevolgen van dit vermogen zijn voor de prestaties, maar meldt opvallend genoeg wel dat de aangepaste G-Klasse een CO2-uitstoot heeft van 348 g/km en een gecombineerd verbruik van 14,9 l/100km noteert. Deze cijfers zijn gelijk aan de standaard G500 Cabrio en blijkbaar vindt Brabus dat belangrijker om te melden dan een 0-100-tijd of een topsnelheid. De prijs van deze creatie is nog niet bekend.