Productieversie Volkswagen NMC rijdt al rond

De concept car op de autoshow leek al klaar voor productie en zoals we kunnen zien is er inderdaad weinig veranderd. Alleen op details, zoals de lampen en sommige lijnen in de bumpers, zijn wat wijzigingen doorgevoerd. Ook staat de productieauto op iets kleinere wielen.

De nieuwe Volkswagen maakt gebruik van het MQB-platform. De exemplaren voor de Chinese markt zullen ook in China van de band rollen. Onder welke naam de auto op de markt komt, is nog niet bekend. De concept car had de 2,0 liter viercilinder met 220 pk, die we ook kennen uit de Golf GTI. Die zal ook gebruikt worden in de productieversie.

Bekijk hier meer foto's van de Volkswagen.