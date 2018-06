Kleinschalige terugroepactie Dodge Ram

En Chrysler weet precies welke dat zijn. Dus moeten er 159 exemplaren van de Ram 1500, die gebouwd zijn gedurende twee weken in januari en februari van dit jaar, terug naar de dealer voor een vervangende automatische versnellingsbak.

Niet verkocht

Gelukkig staat het grootste deel van de betreffende Ram 1500’s daar al, want 99 exemplaren zijn nog niet eens verkocht. Een verdere 26 stuks staan in de Verenigde Staten, 32 in Canada en 2 buiten Noord-Amerika.