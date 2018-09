Suzuki onthult iV-4

Nu is het nog een concept, maar volgens Suzuki moet er binnen nu en twee jaar al een productieversie van zijn. Denk dan de 20 inch wielen weg en zet er normale spiegels op en je bent een heel eind. Het moet een lichtgewicht auto worden met de laagste C02-uitstoot in z'n klasse. Daarnaast moet hij Allgrip-vierwielaandrijving krijgen. Volgens Suzuki de volgende generatie van vierwielaandrijving. Ook moet hij volledig te personaliseren zijn.

Afmetingen

Suzuki heeft de afmetingen van de iV-4 conceptcar ook bekendgemaakt. Hij is 4,215 meter lang, 1,85 meter breed, 1,67 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,50 meter. Over de aandrijflijn in de auto is nog niets bekend.