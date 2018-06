Nieuwe GRID-game aangekondigd

Centraal staat de progressie van de speler in de wereld van de autosport. Het doel is om te gaan van het racen in consumentenauto's tot het knallen in 'open wheel'-wagens. De game bevat meer dan 100 circuits in 22 locaties met vijf verschillende racetypes. Het spel bevat ook een significant online onderdeel, waarbij spelers samen in één team kunnen racen en elkaar kunnen helpen bij de vooruitgang in hun carrières.

GRID: Autosport komt op 27 juni uit voor de Xbox 360, PlayStation 3 en pc. Opvallend is dat er geen versie voor de PlayStation 4 is aangekondigd.