Volkswagen trakteert op Golf Edition Concept

En nee, je leest het niet verkeerd. Volkswagen noemt deze dik aangeklede Golf inderdaad zonder blikken of blozen nog een studiemodel. Ach ja, Duitsers en humor zullen we maar denken.

Gouden zweem

Door naar de auto zelf, want de Golf Edition Concept staat op de autoshow in Peking te blinken in een bijzondere kleur. Hij is wit, maar volgens Volkswagen komt er een gouden zweem over de lak als je er in het zonlicht naar kijkt.

Daarbij staat de feesteditie van de Golf op een paar (een kwartet eigenlijk) indrukwekkende 19 inch lichtmetalen wielen. Verder is de 40 Edition te herkennen aan matte, chromen spiegelkappen en logootjes op de B-stijlen.

Diamantvormig

En natuurlijk blijft het niet bij de buitenkant alleen. In het interieur is geen stof meer te bekennen, want de stoelen zijn bekleed met zwart en wit leer met diamantvormig stikselwerk. Verder heeft Volkswagen het dashboard voorzien van pianolak en is er zowaar hout aanwezig.

Tot slot de vraag der vragen: gaat dit studiemodel in productie? De vraag stellen is hem beantwoorden, want ja… uiteraard staat deze Golf Edition Concept straks ongewijzigd bij de dealers. Of dat alleen Chinese dealers zijn, is nog niet bekend.